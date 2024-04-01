Максим Галкин показал свой урожай в Израиле и высмеял россиян

Артист также ответил на один из комментариев под видео на украинском языке.

Российский шоумен Максим Галкин показал свой урожай возле их с Аллой Пугачевой дома в Израиле, куда они переехали в начале полномасштабного вторжения из-за поддержки Украины.

Так, в своем фотоблоге артист показался на лестнице возле дерева с апельсинами и назвал, какие еще тропические фрукты в этом году выросли на его приусадебном участке в Израиле. В частности, Максим упомянул об авокадо, маракуе и лимонах. Кроме того, знаменитость отметил, что возле его бывшего особняка в Подмосковье тоже уродило в этом году немало овощей. Правда, Галкин с семьей уже давно уехал оттуда, поэтому с юмором намекнул, что россияне в привычной для них манере точно изобретут метод, как их себе присвоить.

Максим Галкин собирает урожай / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин собирает урожай / Фото: instagram.com/maxgalkinru

"Сбор урожая. У нас созрели цитрусовые. Вот, посмотрите, какие апельсины! У меня изменился репертуар сбора в приусадебном участке. Раньше мы собирали помидоры, огурцы, лук и все остальное. Кстати, все осталось расти... В Подмосковье есть кому это все съесть. А сейчас в репертуаре у нас авокадо, маракуя, лимоны и апельсины", - насмешил артист.

В комментариях украинцам понравилась шутка Максима, поэтому они поздравили его с Днем смеха. К слову, на один из таких комментариев артист ответил на украинском языке: "Дякую".

Максим Галкин собирает урожай / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Привет из Одессы! Поздравляю всех с 1 апреля! Всем радости, смеха и хороших мыслей!

Талантливый человек талантлив во всем. И даже в сборе урожая

Пусть путинские пропагандисты подавятся вашим урожаем в Подмосковье. Аминь

Вот почему ты выглядишь так молодо! Это все маракуя!

Напомним, недавно Максим Галкин показал своих заметно подросших детей-близнецов в Израиле.

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