Максим Галкин показал сына от Пугачевой восемь лет назад и сейчас и удивил, как он изменился

Максим Галкин, Алла Пугачева и их дети / © instagram.com/maxgalkinru

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Российский юморист Максим Галкин показал сына от певицы Аллы Пугачевой восемь лет назад и сейчас.

Ранее шоумен делился, как изменилась его 11-летняя дочь Лиза. Теперь настала очередь сына Гарри. Юморист опубликовал две фотографии мальчика, которые были сделаны на одном и том же месте, но с разницей в восемь лет.

К слову, на архивном фото Гарри было около четырех лет. Мальчик позировал в черных штанах и белой футболке рядом с фигуркой деревянного оленя. На втором свежем снимке Гарри уже 11. Он предстал перед камерой в джинсовых бриджах и бежевой футболке. Сын Галкина и Пугачевой очень сильно повзрослел и изменился. Особенно это видно, настолько он стал выше на фоне деревянной фигуры.

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Сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой / © instagram.com/maxgalkinru

"Гарри и олень 8 лет спустя", - подписал фотографии юморист.

Пользователи просто засыпали комплиментами сына Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Фанаты супругов отмечают, что мальчик действительно очень сильно вырос.

Какой уже взрослый и такой классный! Люблю ваших детей!

Милый мальчик стал хорошим подростком!

Как летит время, маленький пупсик подрос и уже взрослый мальчик, очень милый и улыбающийся. Замечательные родители и дети супер!

Напомним, недавно певица MamaRika показывала, как ее сын от юмориста Сергея Середы с годами изменился. Мальчику вот-вот исполнится уже четыре годика.