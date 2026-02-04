ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
63
Время на прочтение
1 мин

Максим Галкин показался с Аллой Пугачевой в family look и ошеломил ее молодым видом

Юморист вместе с детьми уже вернулся с отдыха.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Алла Пугачева и Максим Галкин

Алла Пугачева и Максим Галкин / © instagram.com/maxgalkinru

Российский комик и ведущий Максим Галкин показался с женой, певицей Аллой Пугачевой.

Шоумен вместе с детьми - 13-летними двойняшками Гарри и Лизой - находился в зимнем отпуске на горнолыжном курорте в Куршевеле. Тем временем Алла Пугачева осталась дома. Но зимний отдых закончился, и Максим Галкин с дочкой и сыном уже вернулся в Лимассол, что на Кипре, где их ждала исполнительница.

В Instagram юморист уже успел поделиться совместными фото с женой. Ради импровизированного фотосета Максим Галкин и Алла Пугачева надели family look - черные наряды и шапки. Парочка улыбчиво позировала перед объективом фотокамеры.

Алла Пугачева и Максим Галкин / © instagram.com/maxgalkinru

Алла Пугачева и Максим Галкин / © instagram.com/maxgalkinru

Тем временем подписчики комика просто засыпали их комплиментами. Пользователи отметили, что не только шоумен в последнее время изменился в лучшую сторону, а его жена, которая в свои 76 лет удивляет молодым видом: "Вы невероятно выглядите", "они оба в прайме", "как они похожи".

Алла Пугачева и Максим Галкин / © instagram.com/maxgalkinru

Алла Пугачева и Максим Галкин / © instagram.com/maxgalkinru

Напомним, недавно Максим Галкин посветил своими стальными мышцами. Артист новыми фото произвел фурор в Сети.

Дата публикации
Количество просмотров
63
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie