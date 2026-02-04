Максим Галкин показался с Аллой Пугачевой в family look и ошеломил ее молодым видом

Алла Пугачева и Максим Галкин / © instagram.com/maxgalkinru

Реклама

Российский комик и ведущий Максим Галкин показался с женой, певицей Аллой Пугачевой.

Шоумен вместе с детьми - 13-летними двойняшками Гарри и Лизой - находился в зимнем отпуске на горнолыжном курорте в Куршевеле. Тем временем Алла Пугачева осталась дома. Но зимний отдых закончился, и Максим Галкин с дочкой и сыном уже вернулся в Лимассол, что на Кипре, где их ждала исполнительница.

В Instagram юморист уже успел поделиться совместными фото с женой. Ради импровизированного фотосета Максим Галкин и Алла Пугачева надели family look - черные наряды и шапки. Парочка улыбчиво позировала перед объективом фотокамеры.

Реклама

Алла Пугачева и Максим Галкин / © instagram.com/maxgalkinru

Тем временем подписчики комика просто засыпали их комплиментами. Пользователи отметили, что не только шоумен в последнее время изменился в лучшую сторону, а его жена, которая в свои 76 лет удивляет молодым видом: "Вы невероятно выглядите", "они оба в прайме", "как они похожи".

Алла Пугачева и Максим Галкин / © instagram.com/maxgalkinru

Напомним, недавно Максим Галкин посветил своими стальными мышцами. Артист новыми фото произвел фурор в Сети.