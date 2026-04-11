Максим Галкин показался с дочкой-красавицей от Пугачевой и удивил неожиданным талантом сына

Максим Галкин / © instagram.com/maxgalkinru

Российский комик и ведущий Максим Галкин показался с дочкой-красавицей от жены, певицы Аллы Пугачевой, и рассекретил талант их сына.

У двойняшек супругов сейчас каникулы. Поэтому, и Максим Галкин взял себе импровизированный отдых и повез детей в США. В частности, семейство полетело в Нью-Йорк. Конечно же, они там прогуливаются, любуются красотой города и делают фото на память.

Максим Галкин опубликовал фотографии с 12-летней дочерью. На ярком фото они улыбчиво позировали на площади "Таймс-Сквер". Пользователи отметили, что Лиза очень повзрослела и растет настоящей красавицей.

Максим Галкин с дочерью / © instagram.com/maxgalkinru

Между тем другие пользователи поинтересовались, кто же им сделал такие атмосферные кадры. Оказалось, что фотографом был Гарри. Пользователи просто засыпали сына Галкина комплиментами и отметили, что у него действительно талант.

Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева не поддержали войну, которую в Украине развязала Россия, и вместе с детьми выехали из РФ и поселились за границей. Недавно стало известно, что супруги постепенно избавляются от имущества, расположенного в стране-агрессоре. Говорят, что Алла Пугачева продает элитную квартиру в Москве, площадь которой составляет более 300 квадратных метров.