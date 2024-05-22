Максим Галкин показался с известными украинскими артистами и рассказал о встрече со своими кумирами

Российский юморист Максим Галкин показался с известными украинскими актерами и ведущими Олегом Филимоновым и Яном Левинзоном.

В своем Instagram шоумен опубликовал их общую фотографию. Как отметил Галкин, Филимонов и Левинзон являются его кумирами. Когда артисты приехали в израильский город Петах-Тиква играть спектакль "Сделанные в Одессе", юморист не мог этого пропустить. Максим Галкин сходил на спектакль и насладился актерской игрой.

Шоумен отметил, что ему очень понравилось. Он поблагодарил Левинзона и Филимонова за фирменный юмор, неповторимую интонацию и даже щемящую грусть.

Яе Левинзон, Максим Галкин и Олег Филимонов / Фото: instagram.com/maxgalkinru

"Сегодня (21 мая – прим. ред.) был счастлив в Петах-Тикве посмотреть спектакль "Сделанные в Одессе" моих кумиров Яна Левинзона и Олега Филимонова. Спасибо за прекрасный вечер, фирменный юмор, неповторимую интонацию и щемящую грусть!" – поделился своими эмоциями юморист.

Была ли вместе с Максимом Галкиным Алла Пугачева – неизвестно. Впрочем, она оценила фото своего мужа вместе с украинскими артистами и оставила свои лайки.

Напомним, недавно Максим Галкин неожиданно заговорил по-украински. Это произошло под постом интервьюера Дмитрия Гордона, где он с гостем своей программы обсуждал Аллу Пугачева.

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