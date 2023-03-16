Максим Галкин показался в Украине: артист вспомнил, как снимался в Каменце-Подольском

Российский юморист Максим Галкин, которого в России признали "иноагентом" из-за поддержки Украины, вспомнил свои съемки в нашей стране.

На странице в Instagram артист разместил серию архивных фото, сделанных в 2015 году в Украине. Тогда Галкин снимался в комедийном сериале, названном по строке хита его жены Аллы Пугачевой "Все могут короли".

Максим Галкин вспомнил съемки в Украине / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин вспомнил съемки в Украине / Фото: instagram.com/maxgalkinru

В основном съемки проходили в Украине, в пригороде Киева, а также на Западе Украины. Поклонники знаменитости сразу узнали украинскую локацию, о чем сообщили в комментариях: "Я помню этот фильм! Снимали в Каменце-Подольском", "и по фото крепости это Хотин Черновицкой области", "Это Хотинская крепость, стена с узором – такой только там", "вы человек с большой буквы. Спасибо за вашу позицию на счет Украины".

Максим Галкин вспомнил съемки в Украине / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин вспомнил съемки в Украине / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин вспомнил съемки в Украине / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин вспомнил съемки в Украине / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Напомним, неделю назад Максим Галкин вызвал истерику у россиян, разместив в фотоблоге фотографию своей 9-летней дочери от Аллы Пугачевой Елизаветы. На фото девочка изображена в венке из подсолнухов и рубашке, которая очень напоминает вышиванку.

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