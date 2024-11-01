Максим Галкин показался в украинском музее и довел россиян до истерики

Российский юморист Максим Галкин посетил украинский музей в Нью-Йорке, США.

Об этом он рассказал в своем Instagram. Шоумен поделился, что наслаждался экспозицией украинского модернизма. В частности, в музее были представлены полотна таких художников как Давида и Владимира Бурлюков, Марии Синяковой, Александра Богомовазова и других. Юморист признается, что получил приятные впечатления от увиденного, хоть выставка картин и небольшая.

"Побывал в Украинском музее в Нью-Йорке, небольшая, но очень интересная экспозиция украинского модернизма: Давид Бурлюк, Владимир Бурлюк, Мария Синякова, Александр Богомазов и другие. На первом этаже отдельная и довольно представительная выставка Александры Экстер. Ее картины, эскизы к декорациям и костюмов. В одном из залов транслируется фрагмент старого фильма "Аэлита" с костюмами работы художницы, один из которых представлен на выставке", — поделился шоумен.

Максим Галкин в украинском музее / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Если же украинцы в очередной раз поблагодарили Галкину за поддержку, то у россиян в комментариях под постом было другое мнение. Жители страны-агрессора традиционно начали приписывать заслуги украинских художников РФ, заявляя, что "творить они начали в СССР". Также россияне в истерике упрекали шоумена, что тот не поддерживает ужасную войну, которую развязал кровавый диктатор путин. Впрочем, такие комментарии Максим Галкин не берет во внимание.

Напомним, недавно российская певица Алла Пугачева резко ответила хейтерам. Артистка поставила на место пропагандистов, которые придумывают фейки об их семье с Максимом Галкиным.

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