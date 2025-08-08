Максим Галкин попал в серьезное ДТП: 49-летний комик впервые после инцидента вышел на публику

Максим Галкин / © instagram.com/maxgalkinru

Российский юморист и телеведущий Максим Галкин, который после начала полномасштабной войны покинул Россию и осудил режим Кремля, стал жертвой дорожно-транспортного происшествия в Юрмале, Латвия.

Как рассказали росСМИ, авария произошла недавно, когда 49-летний артист ехал на велосипеде по Видус проспекту — одном из самых тихих улиц курортного города. Галкин соблюдал все правила, был в шлеме и с нулевым содержанием алкоголя в крови. Однако, с боковой дороги на главную вылетел старый Volkswagen, за рулем которого находилась пожилая женщина. Она не притормозила и сбила комика.

"Машина была такая старая, что стекло — еще старого образца. Оно разрезало руку — артерию и сухожилия. Восстановится ли она полностью, пока непонятно", — поделилась российская журналистка.

Несмотря на серьезную травму, артист не отменил свои выступления и продолжает гастролировать в Юрмале. На сцену он выходит с забинтованной кистью, шутит и держит публику в восторге, стараясь не акцентировать внимание на последствиях аварии. В своем Instagram Галкин показал видео с концерта, где выглядит бодрым и уверенным.

