Максим Галкин после ДТП в Латвии перенес серьезную операцию

Максим Галкин / © instagram.com/maxgalkinru

Российский юморист и телеведущий Максим Галкин, который в начале августа попал в ДТП в Латвии, перенес серьезную операцию.

Об этом рассказала подруга шоумена, латвийская исполнительница Лайма Вайкуле в комментарии журналу Privatā Dzīve, пишет santa.lv. Так, юморист в начале августа попал в ДТП. Максима Галкина в Юрмале случайно сбила женщина, которая нарушила правила дорожного движения.

Из фото, которыми комик делился в своем Instagram, было понятно, что без травм не обошлось. Дело в том, что шоумену наложили гипс. А сейчас же Лайма Вайкуле раскрыла, что на самом деле ведущего еще и прооперировали.

"Той же ночью ему сделали операцию. Его сбила машина всего в 300 метрах от его дома", - говорит Лайма Вайкуле.

Также исполнительница отметила, что это был несчастный случай. В частности, там довольно сложно было разобраться, где главная, а где второстепенная дорога. Так что водитель нарушила правила дорожного движения. Тем Максим Галкин ехал быстро. Как следствие - ДТП.

Сейчас Максим Галкин ходит с гипсом. От запланированных концертов шоумен не отказывается. Более того, он даже шутит об инциденте. Кстати, еще после аварии юморист выходил на связь на публику.