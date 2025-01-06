Максим Галкин признался, что изучает украинский язык и кто из Украины ему в этом помогает

Российский юморист Максим Галкин приятно порадовал украинцев, признавшись, что учит украинский язык.

Об этом шоумен рассказал на одном из своих концертов, а зрители сняли на видео и опубликовали в TikTok. В частности, Максим Галкин знает украинский, но хочет углубить свои знания и владеть им еще лучше. Поэтому юморист изучает язык, а помогает ему учительница из Украины.

"Сейчас хочу обновить, освежить, углубить свои знания, поэтому изучаю сейчас украинский язык с учительницей из Украины, с носительницей украинского языка", — сказал Галкин на украинском.

Максим Галкин спел хит Степана Гиги и признался, как учит украинский язык

После этого юморист также продемонстрировал результаты своей учебы. В частности, он на концерте спел хит известного певца Степана Гиги – "Цей сон". Конечно, шоумен сделал это на украинском языке.

Напомним, недавно Максим Галкин на редком видео показал 11-летнюю дочь от певицы Аллы Пугачевой. На кадрах шоумен вместе с Лизой мило пел.

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