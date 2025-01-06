Максим Галкин признался, что изучает украинский язык и кто из Украины ему в этом помогает

Шоумен также продемонстрировал результаты своей учебы, исполнив хит "Цей сон".
Российский юморист Максим Галкин приятно порадовал украинцев, признавшись, что учит украинский язык.
Об этом шоумен рассказал на одном из своих концертов, а зрители сняли на видео и опубликовали в TikTok. В частности, Максим Галкин знает украинский, но хочет углубить свои знания и владеть им еще лучше. Поэтому юморист изучает язык, а помогает ему учительница из Украины.
"Сейчас хочу обновить, освежить, углубить свои знания, поэтому изучаю сейчас украинский язык с учительницей из Украины, с носительницей украинского языка", — сказал Галкин на украинском.
После этого юморист также продемонстрировал результаты своей учебы. В частности, он на концерте спел хит известного певца Степана Гиги – "Цей сон". Конечно, шоумен сделал это на украинском языке.
Напомним, недавно Максим Галкин на редком видео показал 11-летнюю дочь от певицы Аллы Пугачевой. На кадрах шоумен вместе с Лизой мило пел.
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