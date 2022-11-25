Максим Галкин прокомментировал фото с маленькой украинкой, которой родители заряжали ингалятор на заправке

Российский юморист и шоумен Максим Галкин отреагировал на щемящее фото девочки на АЗС, которое вчера облетело Сеть.

На снимке маленькая украинка изображена на одной из АЗС Киева – родители привезли ребенка туда, чтобы подключить к электросети нужный для жизни девочки ингалятор. Дома у семьи такой возможности нет из-за постоянных обстрелов наших ТЭЦ российскими оккупантами и аварийных отключений света по всей Украине.

У себя в Instagram Галкин разместил эту фотографию с маленькой девочкой и подписал:

"Киев сейчас. Эту маленькую девочку родные привезли на заправку, чтобы подключить к электричеству ингалятор, необходимый ей для жизни. Максим Галкин признан Минюстом РФ иноагентом".

Напомним, что с первого дня полномасштабного вторжения Максим Галкин открыто выступает против войны, которую россия развязала против Украины. Вместе с женой Аллой Пугачевой и 9-летними детьми Галкин уехал из России в Израиль. В сентябре Галкина в России признали "иностранным агентом" за поддержку Украины и публичную критику российской власти.

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