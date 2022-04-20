Максим Галкин раскритиковал российскую пропаганду: "Вы как слепые лошади"

Шоумен посоветовал российским СМИ писать о том, о чем стоило бы писать.

Известный шоумен Максим Галкин раскритиковал российских пропагандистов.

В частности, российские СМИ начали распространять фейки о Галкине, который выступал против войны в Украине, которую развязала Россия. Артист отметил, что пропаганда по заказу распространяет о нем ложь

"Сейчас я не могу не прокомментировать, потому что уровень заказанной лжи в России обо мне достиг самого высокого уровня. Я понимаю, у вас команда меня очернить, смешала с грязью", — возмутился артист.

Шоумен отметил, что российским СМИ следовало бы писать о других вещах, в том числе о том, что власти РФ запрещают, то есть правду о войне в Украине.

"Я понимаю, что вам не дают власти писать то, о чем стоило бы писать. Эта вот организация вам запрещает. Вы как слепые лошади, ходите и метите под ногами одно и то же г*вно. Остановятся", — добавил шоумен.

Напомним, Галкин прекратил публиковать развлекательный контент в своих соцсетях. Артист отметил, что в связи с войной в Украине он не видит никакой моральной возможности это делать.

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