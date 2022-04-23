Максим Галкин рассказал, как его запретили в России из-за поддержки Украины

Российский юморист Максим Галкин рассказал, что из-за его антивоенного поста в поддержку Украины, который он сделал в Instagram 24 февраля, артиста запретили в России.

В новом видео, которое Галкин разместил в фотоблоге, он обратился к своим российским зрителям, осудившим его за то, что он собирается в тур по Израилю. Максим отметил, что вообще-то в России ему просто не дают работать.

"Я должен вам сказать по поводу России. Давайте восстановим хронологию. Пора бы это сделать. 24 февраля я выставил антивоенный пост. Я был в Москве. Не в Израиле. Дело в том, что 23, 24, 25 февраля, можете это проверить, шли съемки "Лучше всех" на киностудии "Мосфильм", именно там я и был. Выставил пост. В течение двух последующих дней произошло следующее. Первое. Российская власть запретила мое лицо в рекламных паузах. У меня сорвались все рекламные контракты, которые на тот момент должны были пролонгироваться до конца года. Я потерял рекламные деньги раз. Второе — я потерял концертные деньги.Потому что в разных городах России, где у меня должны были состоятся концерты, местные власти, ФСБ, местная администрация стали запрещать мои концерты. Делая это не гласно, не давая официальных бумаг и разъяснений. Стали запугивать местных организаторов. Из-за этого у меня стали переноситься или вообще отменяться концерты", — рассказал Галкин.

Он признался, что пытался переносить свои выступления по городам России на осень, впрочем их тоже начали отменять.

"Вы поймите, то, что я сейчас не выступаю в России – это не потому, что я не хочу и не потому что зритель проголосовал против, сдав билет. Нет. А потому что эти концерты стали запрещенными", — отметил Галкин.

Он также отметил, что до войны активно гастролировал по городам Израиля и в течение 20 лет у него там было по меньшей мере 13 туров.

"Уехал в Израиль отдохнуть. Я давно собирался отдохнуть. Вместе с тем запланировал здесь концерты, где мне не запрещают выступать", — добавил Галкин.

Читайте также: