Максим Галкин растрогал фотографией с подросшей 10-летней дочерью

Российский шоумен и юморист Максим Галкин, длительное время проживающий на территории Израиля и признанный РФ предателем из-за поддержки Украины, опубликовал новое фото с 10-летней дочерью Лизой.

Свежая фотография появилась у юмориста в Instagram. В кадре девочка улыбается, сидя на диване в просторной светлой комнате. Дочь звездных супругов одета в джинсы и белую блузку.

Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Шоумен Галкин сопроводил снимок сердечком и избежал лишних комментариев.

Интересно, что знаменитость не дал возможности выразить свое мнение фанатам. Максим закрыл комментарии.

Отметим, что супруги также воспитывают сына Гарри. Они с Лизой близнецы, которых родила суррогатная мать осенью 2013 года. С начала полномасштабного вторжения вся семья находится в Израиле.

Напомним, недавно жена шоумена Максима Галкина, певица Алла Пугачева, была замечена в России, откуда она уехала в начале полномасштабного вторжения со всей семьей. На днях стали известны причины этой поездки, касающиеся урегулирования вопроса с недвижимостью.

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