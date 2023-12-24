Максим Галкин растрогал романтическим фото с Пугачевой по случаю годовщины их брака

Супруги отпраздновали важную дату семейной жизни.
Сегодня, 24 декабря, шоумен Максим Галкин и певица Алла Пугачева празднуют 12-ю годовщину брака.
По случаю праздника Максим в своем фотоблоге показал общую фотографию с любимой. На романтическом кадре знаменитости находятся в ресторане. В руках они держат бокалы с красным вином. Искренне улыбаясь супруги влюбленно смотрят друг на друга.
"12 лет узаконенного счастья", - растрогал Галкин подписью под фото.
Поклонники в комментариях отметили, что не верят своим глазам, ведь пара после стольких лет вместе продолжает сиять от любви. И, конечно, они поздравили звезд и пожелали еще много общих лет счастья.
- Просто смотреть на то, как два человека счастливы! Как же это мучительно тяжело большинству!
- В смысле 12 лет? Я думала, что лет 20!
- Искренне поздравляю! Желаю всего наилучшего и крепкого здоровья! Мы вас любим!
- Поздравляю! Просто будьте счастливы! Многих лет вам!
Отметим, Максим Галкин – пятый муж Аллы Борисовны. Впервые они познакомились еще в 2001 году, а поженились в 2011 году. За время их супружеской жизни у них появились дети от суррогатной матери – близнецы Гарри и Лиза.
Напомним, на днях Лилия Ребрик вместе с мужем Андреем Диким также отпраздновала 12-ю годовщину свадьбы. По этому случаю звезда поделилась нежными семейными фотографиями, где ее любимый целует округлый животик жены.
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