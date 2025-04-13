Максим Галкин резко отреагировал на ужасный ракетный обстрел Россией Сум

Максим Галкин / © instagram.com/maxgalkinru

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Российский юморист Максим Галкин отреагировал на ужасный обстрел страной-агрессорсом Россией Сум.

Утром 13 апреля РФ нанесла ракетный удар по центру города. Случилось это еще и в великий христианский праздник Вербное воскресенье. По состоянию на 14:10 известно о 32 погибших, среди которых двое — дети. Пострадали уже 84 человека, среди которых тоже несовершеннолетние. Ликвидационные работы продолжаются до сих пор.

Шоумен Максим Галкин не смог пройти мимо ужасных новостей. Юморист шокирован циничным поступком россиян. Галкин отметил, что в оккупантов нет ничего святого, ведь они продолжают убивать невинных людей. Шоумен выразил свои соболезнования семьям погибших, а также пожелал выздоровления всем пострадавшим.

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Реакция Максима Галкина на обстрел Сум / © instagram.com/maxgalkinru

“Еще одна российская ракета в светлый православный праздник?! Как это возможно? Десятки погибших. Сумы — душой с вами! Соболезнование семьям погибших. Дай Бог поправиться пострадавшим!” — написал шоумен.

Напомним, украинские знаменитости уже также отреагировали на ужасное преступление россиян, которое они совершили в Сумах. Звезды выражали свои соболезнования семьям погибших и желали скорейшего выздоровления пострадавшим.