Максим Галкин с Пугачевой и их двумя детьми показался на фоне флага Украины: где сейчас семья
Впервые за долгое время звездная семья появилась на публике в полном составе.
Российский юморист и телеведущий Максим Галкин показал редкие фото с семьей и как время с ней проводит.
Шоумен после выезда из РФ и осуждения войны в Украине с женой Аллой Пугачевой и двумя детьми довольно редко публикует семейный контент. Но на этот раз Максим сделал исключение. В фотоблоге он показал прогулку с 76-летней возлюбленной и их сыном Гарри с дочкой Лизой. Семья в полном составе прогулялась по улочкам Латвии и попозировала для совместных фото в объятиях.
На серии снимков Галкин также показал их приключения в подземельях, а на одном из уличных кадров даже появился флаг Украины. Отдельно шоумен запостил фотографию гламурной Аллы Борисовны, которая позировала в ресторане в стильном луке и солнцезащитных очках.
Максим не стал подписывать фото, но за него это сделали поклонники. Юзеры отметили, что Гарри и Лиза изрядно повзрослели и одновременно наделали комплиментов семье.
Вы излучаете счастье! Все такие красивые и радостные!
Так приятно видеть свою семью счастливой
Боже мой, какая женщина! И вся семья замечательная. Спасибо за фото
Вот кто смог порадовать 1 сентября — Максим Александрович! Спасибо за такие кадры счастья! Огромные поздравления Алле Борисовне
