ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
398
Время на прочтение
2 мин

Максим Галкин с Пугачевой и их двумя детьми показался на фоне флага Украины: где сейчас семья

Впервые за долгое время звездная семья появилась на публике в полном составе.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Максим Галкин с Аллой Пугачевой

Максим Галкин с Аллой Пугачевой / © instagram.com/maxgalkinru

Российский юморист и телеведущий Максим Галкин показал редкие фото с семьей и как время с ней проводит.

Шоумен после выезда из РФ и осуждения войны в Украине с женой Аллой Пугачевой и двумя детьми довольно редко публикует семейный контент. Но на этот раз Максим сделал исключение. В фотоблоге он показал прогулку с 76-летней возлюбленной и их сыном Гарри с дочкой Лизой. Семья в полном составе прогулялась по улочкам Латвии и попозировала для совместных фото в объятиях.

Максим Галкин с семьей / © instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин с семьей / © instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин с семьей / © instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин с семьей / © instagram.com/maxgalkinru

На серии снимков Галкин также показал их приключения в подземельях, а на одном из уличных кадров даже появился флаг Украины. Отдельно шоумен запостил фотографию гламурной Аллы Борисовны, которая позировала в ресторане в стильном луке и солнцезащитных очках.

Максим Галкин с семьей на фоне украинского флага / © instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин с семьей на фоне украинского флага / © instagram.com/maxgalkinru

Алла Пугачёва / © instagram.com/maxgalkinru

Алла Пугачёва / © instagram.com/maxgalkinru

Максим не стал подписывать фото, но за него это сделали поклонники. Юзеры отметили, что Гарри и Лиза изрядно повзрослели и одновременно наделали комплиментов семье.

  • Вы излучаете счастье! Все такие красивые и радостные!

  • Так приятно видеть свою семью счастливой

  • Боже мой, какая женщина! И вся семья замечательная. Спасибо за фото

  • Вот кто смог порадовать 1 сентября — Максим Александрович! Спасибо за такие кадры счастья! Огромные поздравления Алле Борисовне

Напомним, недавно певец Тарас Тополя показался в полном составе семьи и как отвел детей в школу.

Дата публикации
Количество просмотров
398
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie