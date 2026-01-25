Максим Галкин шокировал фото из Украины и разнес РФ за "гуманитарную катастрофу": "Люди мерзнут"

Максим Галкин / © instagram.com/maxgalkinru

Российский шоумен Максим Галкин, который с начала полномасштабной войны открыто поддерживает Украину, резко высказался об очередных массированных обстрелах РФ.

В своем Instagram Галкин опубликовал большой пост сразу на двух языках — русском и английском, обращаясь не только к подписчикам, но и к международному сообществу. Пост он дополнил жуткими кадрами из Украины: обледеневшие подъезды в Киеве, разрушенные машины, работа спасателей на местах прилетов.

Шоумен отметил, что после последних атак энергосистема Украины оказалась в критическом состоянии, а тысячи людей остались без света и тепла. Артист добавил, что Россия сознательно обрекает украинцев на страдания и выживание, превращая зиму в инструмент уничтожения.

Пост Максима Галкина / © instagram.com/maxgalkinru

«Украина замерзает. После последних российских обстрелов электросистема парализована, особенно в Киеве. Люди мерзнут в домах, тысячи домов без света и тепла. Не все до конца понимают масштабы техногенной и гуманитарной катастрофы. А у меня такое ощущение, что мир, в котором ненормальное стремительно становится привычным, глух и слеп к происходящей сейчас трагедии. Украинцам сейчас не до сообщений в соцсетях, поэтому вместо этого я разговариваю с теми, кому тепло, — думайте о тех, кто мерзнет в Украине!» — написал Галкин.

Пост вызвал волну поддержки среди украинцев. В комментариях Галкина благодарили за четкую позицию и называли вещи своими именами.

Спасибо за поддержку и вашу позицию

Это не война, это геноцид украинского народа

Лучше здесь с генераторами, чем жить там с дегенератами. Поэтому продержимся как-то. Спасибо за поддержку!

