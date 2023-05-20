Максим Галкин шокировал помолодевшим видом Аллы Пугачевой на общем фото с детьми

Юморист Максим Галкин порадовал поклонников милой фотографией из семейного альбома.

На странице в Instagram шоумен и ведущий разместил снимок, на котором изображен с женой, певицей Аллой Пугачевой и их двумя детьми – Лизой и Гарри.

На кадре, который был сделан во время семейной прогулки по парку, Галкин позирует в спортивном костюме, а Алла Борисовна – в белоснежном костюме из худи и брюк-кюлотов.

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Поклонники звездных супругов обратили внимание на то, како молодо выглядит Алла Пугачева. На фото звезда искренне улыбается и обнимает детей.

"Боже, какая красивая Алла Борисовна!", "вот что с человеком делает любовь и крепкая семья", "красивая семья", "лучшие и светлые люди".

Другие пользователи, в свою очередь, поблагодарили семью Галкина и Пугачевой за их позицию: "спасибо вам за принципиальную позицию, это очень много значит в наше время", "время проверяет на прочность, порядочность и благородство. Максим все эти самые трудные экзамены сдал на "отлично ", "благодарю вас за правильную и честную позицию, порядочные люди и светлая семья".

Напомним, месяц назад Максим Галкин нежно поздравил жену Аллу Пугачеву с 74-летием и растрогал видео, которое посвятил жене.

Читайте также: