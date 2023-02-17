Максим Галкин со сцены пожелал Украине быть целой и независимой и признался, как на него повлияло президентство Зеленского

Юморист поделился, что в России к нему "прикопались", как только Зеленского выбрали президентом.

Российский юморист Максим Галкин во время одного из своих недавних концертов прямо со сцены пожелал Украине быть целой и независимой.

Шоумен подчеркнул, что он этого желает нашей стране от чистого сердца, поэтому в начале полномасштабного вторжения россии в Украину выступил против кровавой политики путина.

"Они считают, что я получал средства за свою антивоенную позицию. То есть то, что я хочу, чтобы Украина была живой, целой, независимой – это только за деньги такое можно желать. То есть то, что я этого от сердца хочу, им в голову не приходит, представляете. Ну такая извращенная логика. Ну дай бог им всем здоровья. Ну не всем, ну, почти всем", — сказал Галкин.

Кроме того, в шутливой форме юморист описал, почему на него стали криво смотреть в россии после того, как в Украине Владимира Зеленского выбрали президентом:

"Казалось бы. Я, как и многие выступили против войны, это нормальное состояние. Чего они ко мне так прикопались? А я вам скажу. Они ко мне давно прикопались. Как только Зеленский стал президентом, они стали на меня совсем иначе смотреть. Я вам клянусь. Я это чувствовал.Типа: "Ты, что с*ка, тоже собрался?". Вот прямо так", — рассказал артист.

Но, как подчеркнул Галкин, о политике он никогда не думал, однако ему никто не верил: "Я никуда не собирался. И чем больше я говорил, что мне это нафиг не нужно, тем больше они меня подозревали", — поделился юморист.

Напомним, ранее на своем концерте Максим Галкин высмеял российских пропагандистов и ту чушь, которую они рассказывают по ТВ.

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