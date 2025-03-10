Максим Галкин спел украинский хит "Цей сон" в Польше и довел россиян до истерики

Артист уже длительное время изучает украинский язык.
Российский юморист Максим Галкин выразил свою поддержку Украине прямо во время своего концерта.
Артист приехал с выступлением в Варшаву, Польшу. В присутствии зрителей он исполнил нашумевший хит Степана Гиги "Цей сон" и восхитил своим украинским языком. В костюме счастливый Галкин приплясывал под ритмическую мелодию и звучал без акцента. Публика, в свою очередь, наградила шоумена аплодисментами и цветами.
Гакин ранее уже заявлял, что занимается изучением украинского языка с преподавателем из Украины. В результате украинцы заметили незаурядные успехи знаменитости и написали об этом в Сети. В то же время россияне просто не могут успокоиться от увиденного и резко раскритиковали Максима за его проукраинскую позицию.
- То есть какой-то русский спокойно выучил украинский язык, а некоторым украинцам "тяжело"
- Ты смотри, как еврей быстро стал украинцем
- И смог выучить украинский, и не сломался язык
- Если нужны деньги, то и на китайском споет
Напомним, недавно жена Максима Галкина, певица Алла Пугачева мастерски поставила хейтеров ее внешности на место. Исполнительница опубликовала фото без макияжа и с иронией прокомментировала их.