Максим Галкин спел украинский хит "Цей сон" в Польше и довел россиян до истерики

Российский юморист Максим Галкин выразил свою поддержку Украине прямо во время своего концерта.

Артист приехал с выступлением в Варшаву, Польшу. В присутствии зрителей он исполнил нашумевший хит Степана Гиги "Цей сон" и восхитил своим украинским языком. В костюме счастливый Галкин приплясывал под ритмическую мелодию и звучал без акцента. Публика, в свою очередь, наградила шоумена аплодисментами и цветами.

Максим Галкин спел украинский хит Степана Гиги "Цей сон"

Гакин ранее уже заявлял, что занимается изучением украинского языка с преподавателем из Украины. В результате украинцы заметили незаурядные успехи знаменитости и написали об этом в Сети. В то же время россияне просто не могут успокоиться от увиденного и резко раскритиковали Максима за его проукраинскую позицию.

То есть какой-то русский спокойно выучил украинский язык, а некоторым украинцам "тяжело"

Ты смотри, как еврей быстро стал украинцем

И смог выучить украинский, и не сломался язык

Если нужны деньги, то и на китайском споет

Напомним, недавно жена Максима Галкина, певица Алла Пугачева мастерски поставила хейтеров ее внешности на место. Исполнительница опубликовала фото без макияжа и с иронией прокомментировала их.