Максим Галкин требует через суд снять с себя статус иноагента в России – РосЗМП

Шоумена меньше года назад признали "иноагентом", что его раньше вообще не расстраивало.

Российский юморист Максим Галкин пожелал избавиться от статуса иностранного агента в России

По крайней мере, так утверждают российские пропагандисты. По информации росЗМП, Галкин подал иск против минюста России в Замоскворецкий суд Москвы, чтобы с него сняли статус "иноагента".

Описание Максима Галкина в Instagram / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Отметим, российского шоумена признали иностранным агентом в РФ в сентябре прошлого года. А все потому, что Максим Галкин осудил войну, которую против Украины враждебно развязала Россия. Юморист высказывался против вторжения, помогал финансово украинцам, критиковал российские власти и жестко высмеивал пропагандистов.

Максим Галкин / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Когда минюст признал Галкина иноагентом, он не расстроился. Напротив, шоумен с юмором реагировал на это и с сарказмом хвастался своим "почетным званием".

Напомним, тем временем исполнительница Алла Пугачева приезжала недавно в Москву. Певица была на похоронах приятеля Валентина Юдашкина. Там она увиделась с пресс-секретарем путина – Дмитрием Писковым, который расцеловывал ей руки. Правда, после такого жеста у Пугачевой исчезли часы стоимостью почти 26 тысяч долларов.

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