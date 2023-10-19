Максим Галкин уехал из Израиля без Пугачевой и детей – РосСМИ

Российский юморист Максим Галкин уехал из Израиля. Об этом он рассказал лично, разместив на своей странице в Instagram видео с соответствующей информацией.

Шоумен поделился, что выехал на гастроли в Кипр и уже 20 октября с новой программой выступит в Лимассоле. А вот полетели ли вместе с Галкиным на Кипр его жена Алла Пугачева и 10-летние близнецы Гарри и Лиза, юморист не уточнил.

Максим Галкин сейчас находится на Кипре / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин не уточнил, уехали ли жена и дети вместе с ним / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Как известно, 9 октября после атаки палестинской боевой группировкой ХАМАС Израиля Максим Галкин вышел на связь с фанами и сообщил, что с семьей остается в стране и поддерживает свой народ. Тогда же Галкин, который по маме имеет еврейские корни, рассказал, что пошел бы воевать за Израиль, если бы это было нужно.

Кроме того, Максим Галкин сообщил, что они с женой и детьми изменили гражданство и имеют паспорта граждан Европейского Союза и могли бы поехать в любую из 27 стран ЕС. Впрочем семья приняла решение, несмотря ни на что, оставаться в Израиле до конца. Как доказательство своих слов вскоре Галкин показал, как с 10-летними дочерью и сыном прятался в бомбоубежище в Тель-Авиве.

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