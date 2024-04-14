Максим Галкин в Израиле резко поставил россиян на место: "Займитесь своими проблемами"

Российский шоумен Максим Галкин вышел на связь в Израиле и резко высмеял пропагандистов.

В своем Instagram комик поделился, что решил почитать российские новости, чтобы посмотреть, что же они там пишут. Галкин наткнулся на пост о себе. Пропагандисты сообщали, что шоумен на фоне новостей о массированном обстреле Израиля испугался и сбежал из страны. Более того, по их теории Галкин еще и был пьян. Именно так российские пропагандисты описали видео, где шоумен на фоне новостей о массированных обстрелах желает успехов израильскому ПВО.

Максим Галкин не стал это терпеть и решил прокомментировать. Шоумен отметил, что он находится в Израиле и никуда не уезжал. Также юморист резко поставил на место россиян, упрекнув их в том, что они постоянно следят за действиями "иноагента" вместо того, чтобы заниматься собственными делами и писать другие новости.

Максим Галкин поймал россиян на лжи и метко высмеял их

"Собирался поспать, но сдуру зашел на российские Telegram-каналы, причем какие-то помойки, два с половиной миллиона подписчиков на это г*вно. Как они написали: "Выпивший Максим Галкин пожелал удачи ПВО Израиля, а он даже не в Израиле". Слушайте, "журналисты", успокойтесь. В Израиле я и желаю успехов израильскому ПВО. И отслеживают же… Вы ведь большие, что же вы следите за мной, у вас новостей больше нет? Займитесь своими проблемами", - высказался Галкин.

Напомним, недавно Максим Галкин и Алла Пугачева пообщались с 3-летней украиночкой. Девочка записала для них видеообращение, где поблагодарила за позицию, а супруги мыло ответили.

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