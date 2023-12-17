Максим Галкин в нетрезвом состоянии разнес Путина и Киркорова: Пугачева отреагировала

По случаю юбилея 70-летний певец, фронтмен группы "Машина Времени" Андрей Макаревич отыграл концерт в Израиле, куда пригласил своих друзей юмориста Максима Галкина и певицу Аллу Пугачеву.

Супруги посетили мероприятие, которое состоялось с невероятным размахом. На сцену, где уже стоял крепкий алкоголь, поднимались друзья артиста с поздравлениями. Среди них был и Галкин. Вместе с Макаревичем он выпил прямо на сцене и начал свободно высказывать свои мысли. Звезда не сдерживаясь раскритиковала Россию, Путина и артистов российского шоубиза.

Максим Галкин и Алла Пугачева / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим превратил свой тост в настоящий стендап. Во время речи он высмеял Путина и его двойников и Кремль.

"Мы так уж пожили с тобой. Даже я застал настоящего Путина, представляешь? Песков же проговорился, что во время атаки дронов на Кремль ни один Путин не пострадал. Я думаю, если двойников много, их же где-то держат вместе. Вряд ли им дают расходиться. Есть такое место под Москвой, и они там все вместе. И тот, с которым ты встречался", - в шутку обратился к товарищу Галкин.

Выпив еще несколько рюмок, артист уже совсем не стеснялся высказываться на любые темы. В частности, он задел то, что касалось Аллы Борисовны. По словам знаменитости, она сдавала ДНК-тест, показавший ее происхождение.

"И ни капли еврейской крови. На половину россиянка, на половину – полячка", – отметил в нетрезвом состоянии юморист.

Максим Галкин и Алла Пугачева

Также знаменитость со сцены в шутливой форме рассказал об аналогичном ДНК-тесте Филиппа Киркорова.

"В тот же пакет плюнул Филипп. Я неуполномочен говорить обо всех процентах, потому что это может разрушить миф о болгарском происхождении, но по секрету скажу, что на 2% Киркоров – североамериканский индеец", - добавил Галкин.

Жена юмориста не совсем была готова к такому. Поэтому на некоторых моментах она делала гневные замечания любимому из зала, чтобы он не злоупотреблял алкоголем.

Напомним, перед посещением концерта Алла Пугачева показала свое вечернее селфи. Звезда похвасталась невероятно молодым лицом без морщин.

Читайте также: