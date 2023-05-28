Максим Галкин вернулся в семью и показал подросшего сына от Аллы Пугачевой

Российский юморист Максим Галкин вместе с женой, певицей Аллой Пугачевой, и детьми сейчас живет в Израиле.

Большую часть времени артист находится на гастролях, поэтому по возвращении домой пытается как можно больше внимания посвятить родным. Так недавно Галкин также приехал в семью после концертов и показал, как проводит время вместе с 9-летним сыном Гарри.

Юморист показал подросшего сына от Пугачевой во время прогулки по набережной. У звездного отца и сына уже сложилась добрая традиция – кататься вместе на велосипедах вдоль моря. Видео с мальчиком Галкин опубликовал в своем Instagram.

"Смотрим на закат и желаем всем хорошего вечера!", — сказал в ролике юморист.

Отметим, что Израиль стал новым домом для Галкина и Пугачевой сразу после начала полномасштабной войны в Украине. Звездные супруги высказались против путинской агрессии и встали на сторону украинцев.

Галкин неоднократно заявлял о своей поддержке Украине и показывал зверства российских оккупантов на нашей земле в своих соцсетях. Кроме того, артист перечислял средства со своих концертов в поддержку пострадавших в результате атаки РФ. За открытую позицию в России Галкина признали иноагентом.

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