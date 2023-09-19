Максим Галкин восхищал кадрами с подросшими детьми от Аллы Пугачевой, которые очень похожи на родителей

Российский юморист Максим Галкин показал их с певицей Аллой Пугачевой общих детей.

Близнецы Лиза и Гарри отпраздновали 18 сентября свой 10-й день рождения. На своей странице в Instagram Галкин поделился общими фото с сыном и дочерью по случаю праздника.

На одной из фотографий артист показал помолодевшей Пугачевой, которая нежно обнимала дочь и улыбалась на камеру. А на другом кадре Галкин показался рядом с подросшим сыном.

Фото: instagram.com/maxgalkinru

"10 лет", — коротко подписал фотографии артист.

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Первый юбилей детей Галкина и Пугачева отпраздновали в Израиле, куда они переехали с начала полномасштабной войны. Празднование прошло без излишней суеты в семейном кругу. Гарри и Лиза задушили свечи на именинных тортах под аплодисменты родителей и родных.

И хотя Галкин ограничил возможность комментировать публикацию со своими детьми в соцсети, фото быстро разлетелись в фан-аккаунтах супругов. Поклонники пары поздравили их близнецов с днем рождения, а также заметили, что Лиза и Гарри очень похожи на своих звездных родителей.

Лиза – копия Аллы Борисовны, а Гарри – Макса!

Прекрасные детки! Очень вас похожи!

Желаем счастья вашим детям!

Напомним, недавно украинская журналистка Наталья Мосейчук показала, как встретила Галкина и Пугачеву в Юрмале. Там артист принял участие в музыкальном фестивале в поддержку Украины, который организовала их подруга Лайма Вайкуле.

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