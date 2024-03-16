Максим Галкин восхитил фото с заметно подросшими детьми-двойняшками от Аллы Пугачевой

Артист поделился свежей фотографией сына с дочерью.
Российский шоумен Максим Галкин поделился редкой фотографией с обоими детьми.
В своем фотоблоге знаменитость опубликовал фото с 10-летними сыном Гарри и дочерью Лизой. На изображении в спортивных костюмах дети позируют на лужайке возле дома на фоне бассейна. Гарри сидит на корточках, а Лиза касается его шляпы.
В свою очередь поклонники семьи Галкина засыпали звезду комментариями из теплых слов за воспитание замечательных детей.
- У этих детей есть мама гений! А папа супер талантливый, умный и просто очень хороший человек!
- Какие они взрослые стали. У вас замечательные дети, пусть их красивая и милая улыбка не сходит с лица, всегда сопутствует удача, а также будут успешны, как их родители
- От большой любви рождаются красивые, умные и счастливые дети! Ура!
- Ну какие они замечательные! Им удалось иметь родителей, имеющих не только талант, но и честь и совесть
Отметим, что Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой и их детьми проживают в Израиле. В стране-террористке шоумен признан предателем из-за поддержки Украины. Так недавно он перешел на украинский язык и поддержал Одессу после очередной российской атаки.
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