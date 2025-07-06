Максим Галкин восхитил прогулкой с 76-летней Пугачевой и развлечениями с их детьми-двойняшками

Максим Галкин и Алла Пугачева / © instagram.com/maxgalkinru

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Российский юморист Максим Галкин поделился редкими кадрами с супругой, 76-летней певицей Аллой Пугачевой.

Не секрет, что супруги после полномасштабного вторжения РФ в Украину отреклись от российского прошлого и начали жизнь в эмиграции. На этот раз Галкин показал свою семью на вилле возле моря и как они вместе время проводят.

Так, в фотоблоге шоумен показал, как сначала он вместе с дочкой Лизой приготовил завтрак для семьи. Более того, внимательные пользователи заметили, что 11-летняя девочка во время просьбы помочь отцу найти необходимый ему ингредиент даже произнесла украинское слово "нема". После этого Максим посвятил время сыну и попрыгал с ним на батуте под открытым небом. Невооруженным глазом видно, как Гарри значительно подрос и отрастил длинные волосы.

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Максим Галкин с дочерью / © instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин с сыном / © instagram.com/maxgalkinru

А вот под вечер Максим устроил романтическую прогулку с Аллой Пугачевой. Артист вместе с 76-летней женой показался на прогулке во время заката. На побережье певица попозировала в игривом настроении, стильном луке и с макияжем.

Алла Пугачёва / © instagram.com/maxgalkinru

Алла Пугачёва / © instagram.com/maxgalkinru

Напомним, недавно российский оппозиционный блогер Марк Фейгин сообщил о браке с украинкой, которая тайно родила ему дочь.