Максим Галкин восхитил видео, где их с Пугачевой 8-летняя дочь поет собственную песню

Российский юморист Максим Галкин поделился с поклонниками семейного видео.
Дочь артистов Максима Галкина и Аллы Пугачевой, похоже, решила пойти по стопам звездных родителей.
8-летняя Лиза уже активно демонстрирует свои вокальные таланты. В Instagram Галкин показал, как их с Пугачевой дочь поет песню, которую сама же придумала.
На видео Лиза в то время, как качалась на качелях, посвятила папе песню.
"Я, как птичка, взлетаю, а ты – такой силач, на качелях меня качаешь. Thank you very much", — спела Лиза.
Также девочка напомнила и папе, что ему самому нужно тренировать голос. Тем более, у Галкина в скором времени состоится концерт в Лондоне. Так что Лиза посоветовала папе не терять время, а готовиться.
Отметим, что Максим Галкин активно выражает свою позицию и поддерживает украинский народ. Более того, шоумен организует туры, а часть вырученных средств передает на помощь Украине. Так что вполне вероятно, что определенную сумму с концерта в Лондоне юморист переведет в благотворительные фонды.
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