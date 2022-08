Максим Галкин восхитил видео, где их с Пугачевой 8-летняя дочь поет собственную песню

Дочь артистов Максима Галкина и Аллы Пугачевой, похоже, решила пойти по стопам звездных родителей.

8-летняя Лиза уже активно демонстрирует свои вокальные таланты. В Instagram Галкин показал, как их с Пугачевой дочь поет песню, которую сама же придумала.

На видео Лиза в то время, как качалась на качелях, посвятила папе песню.

"Я, как птичка, взлетаю, а ты – такой силач, на качелях меня качаешь. Thank you very much", — спела Лиза.

Также девочка напомнила и папе, что ему самому нужно тренировать голос. Тем более, у Галкина в скором времени состоится концерт в Лондоне. Так что Лиза посоветовала папе не терять время, а готовиться.

Отметим, что Максим Галкин активно выражает свою позицию и поддерживает украинский народ. Более того, шоумен организует туры, а часть вырученных средств передает на помощь Украине. Так что вполне вероятно, что определенную сумму с концерта в Лондоне юморист переведет в благотворительные фонды.

