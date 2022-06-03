Максим Галкин впервые с начала войны РФ против Украины разместил в соцсети позитивное видео

Российский шоумен Максим Галкин впервые с начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины запостил в своих соцсетях положительный контент.

Как известно, после того, как Россия развязала в Украине полномасштабную войну, Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и их 8-летними детьми уехали в Израиль.

Галкин активно поддерживает Украину, а в Израиле устроил благотворительный концертный тур, часть денег с которого передал на помощь украинцам. С 24 февраля в своем Instagram Галкин перестал публиковать развлекательный контент. Как тогда объяснял юморист, он "не видит никакой нравственной возможности это делать".

А вот сегодня в фотоблоге знаменитости появилось милое видео, которым Максим порадовал поклонников. Галкин показал, как провел время со своими 8-летними двойняшками Лизой и Гарри на море. Дети играли в волнах и громко смеялись. "На море с семьей - бесценно", — подписал ролик Галкин и отключил комментарии к посту.

Напомним, в апреле российский юморист Максим Галкин выразил соболезнования родным погибших в результате ракетного удара российскими войсками по Одессе. Шоумен записал видеообращение, в котором эмоционально осудил действия властей РФ.

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