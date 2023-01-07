Максим Галкин высмеял россиян и их фейки об Украине: "Что они там принимают"

Юморист выразил все, что думает о российской пропаганде об Украине, во время концерта в Дубае.

Российский юморист Максим Галкин, который во время концерта в Дубае громко в микрофон ответил фану на "Слава Украине" — "Героям слава!", на том же концерте высмеял российскую пропаганду.

Так, во время выступления Галкин разнес фейки россиян, которые те активно распространяют об Украине.

"Оказывается, Украина была нашпигована натовскими базами, где геи-террористы, лесбиянки, каннибалы в перерывах между обогащением урана для создания грязной бомбы скрещивают коронавирус с обезьяньей оспой и начиняют через ж*пу этим коронавирусом боевых уток. Чтобы они летели и планировали нападение на Беларусь с четырех сторон", — выразил в своем монологе всю чушь Галкин, которую российская пропаганда постоянно вливает в уши своих граждан.

Кроме того, пошутил Галкин и над фейком о том, что Украина планировала покушение на российского пропагандиста Владимира Соловьева.

"Но когда сказали, что на Соловьева готовится покушение, представляете, вам ха-ха-ха, но человек был в опасности. ФСБ вовремя обезвредила ячейку укрнацистов. Слава Богу, они не успели напасть на Соловьева, но у них изъяли два пулемета, три миномета, нацистскую литературу. Как это они еще не добавили осиновый кол и кровь девственниц?" – прокомментировал Галкин.

Учитывая всю эту фейковую информацию, которую российская пропаганда распространяет в России об Украине, Максим Галкин предположил, что явно эти пропагандисты что-то употребляют, прежде чем пустить миф в народ:

"Что они там принимают? Дайте мне эти препараты, я тоже хочу. Дайте мне эти грибы", — сказал артист со сцены.

Напомним, месяц назад Максим Галкин на украинском языке ответил, почему продолжает общение с российскими артистами-путинистами. Своим фанам из Украины юморист вежливо ответил на их родном языке.

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