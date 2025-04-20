Максим Галкин заговорил на чистом украинском и сделал важное заявление

Максим Галкин / © instagram.com/maxgalkinru

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Российский юморист Максим Галкин неожиданно заговорил на чистом украинском языке и сделал важное заявление.

Шоумен в этом году по-особенному поздравил с Пасхой. В частности, в своем Instagram комик опубликовал поздравительный ролик. Сначала он на русском поздравил христиан с большим церковным праздником. После этого шоумен неожиданно заговорил на чистом украинском языке. Максим Галкин поздравил верующих с Пасхой. Юморист пожелал самого главного – мира, покоя, процветания, счастья, умиротворения и много чего другого.

"Поздравляю всех христиан со светлой Пасхой! С праздником жизни, его победы над смертью. Своей жертвой Иисус выкупил грехи всех христиан и тех, кто будет после него жить. Пасха – напоминание людям о милосердии Бога, его любви и прощении. Желаю светлой радости, искренней любви, крепкой веры, мира, покоя, процветания. Пусть душа наполняется тихим счастьем, теплыми чувствами, светлыми помыслами и любовью. Пусть этот день принесет покой, умиротворение и гармонию. Христос Воскрес!" – сказал шоумен.

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Подписчики Максима Галкина, среди которых немало украинцев, были приятно удивлены. Пользователи поблагодарили юмориста за антивоенную позицию, а также пожелали ему и его семье светлой Пасхи.

Спасибо вам, Максим, за вашу поддержку Украины и ваше замечательное поздравление на украинском языке!

Какой чистый и красивый украинский! Еще такая длинная речь! Просто в восторге! Спасибо вам за поддержку!

Максим, спасибо вам и вашей семье за поддержку! За ваш певучий украинский язык! Вы невероятный человек! Пусть у вас все будет хорошо, в семье будет счастье и благополучие!

Напомним, украинские знаменитости тоже активно поздравляют с Пасхой. Звезды также показали уже, как святили паски.