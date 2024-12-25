Максим Галкин заговорил на украинском и по-особому поздравил с Рождеством

Российский юморист Максим Галкин в важный праздник заговорил на украинском языке.

В своем Instagram шоумен опубликовал праздничный пост. В частности, комик поздравил всех с Рождеством, кто отмечает 25 декабря. И сделал это Максим Галкин на украинском языке. Он поздравил с самым светлым праздником и пожелал главного - мира, здоровья, любви и добра.

"Поздравляю с Рождеством всех, кто празднует сегодня (25 декабря – прим. ред.). Христос рождается! Поздравляю всех вас с самым светлым праздником! Мира, здоровья, любви и добра!" – поздравил шоумен.

Пост Максима Галкина / Фото: instagram.com/maxgalkinru

В комментариях многие украинцы поблагодарили Максима Галкина за такие поздравления. Юмориста тоже поздравляли с Рождеством и отмечали, что очень приятно слышать от него украинский язык.

Каждый раз, когда вижу украинский язык в ваших постах, становится тепло и радостно. Чистого счастья вашей семье!

Спасибо! Пусть наступит мир!

Спасибо! И вас с семьей поздравляю с Рождеством. Мира и благодати, счастья и согласия!

Отметим, в Украине раньше праздновали Рождество 7 января, что соответствовало юлианскому календарю. Во время полномасштабной войны остро встал вопрос о календарной реформе. Наконец, летом 2023 года украинцы перешли на григорианский календарь, как и большинство стран мира. Рождество теперь ежегодно приходится на 25 декабря.

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