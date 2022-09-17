Максим Галкин записал видео о признании его иноагентом в РФ: "Считаю это наградой"

Российский юморист Максим Галкин записал на видео свою реакцию того, что он был признан иностранным агентом в России.

Максим Галкин в своем Instagram разместил красноречивое видео, в котором с улыбкой реагирует на то, что Минюст России признал его иностранным агентом.

Свое решение в Минюсте РФ аргументировали тем, что Галкин получал деньги из Украины и на них осуществлял политическую деятельность.

"Конечно, это не правда. Во-первых, я не занимаюсь политической деятельностью, во-вторых, я занимаюсь юмористической деятельностью. Политическая сатира и юмор, то, что делал и делаю уже почти 28 лет", — отметил артист.

Также юморист отметил, что высказывает свое мнение, поскольку имеет на это право и не торгует им:

"Что касается моего неотъемлемого права высказывать свое мнение, когда мне хочется что-то изменить, чем-то поделиться, сказать то, что меня волнует, я делаю это как гражданин, как человек, как соотечественник. Это та искренность, ну она не оплачивается. Это же нормально. Я не торгую своим мнением, я им делюсь. Говорю о том, что меня волнует и буду говорить. И считаю, что это мое неотъемлемое право, закрепленное в конституции, равно как и право на труд, в котором мне сейчас отказывают только потому, что у меня есть мнение, которое отличается от общепринятого", — прокомментировал Галкин.

Кроме того, юморист отметил, что у нынешней российской власти есть проблемы важнее его скромной фигуры:

"Какая-то беспрецедентная кампания по очернению моего имени развернута. Мне кажется, непомерна ни моей фигуре, ни проблемам сегодняшнего дня в РФ. Иногда меня даже удивляет, потому что мне кажется, что у власти сейчас должны быть другие заботы, чем борьба со мной как с иноагентом", — сказал Галкин.

Напоследок шоумен отметил, что он не считает себя иноагентом, но если учитывать, кто из российских артистов тоже удостоился такого звания, то он сочтет это наградой:

"Иноагентом я себя не считаю. Но, так как я нахожусь в компании очень достойных людей, то буду считать это определенной наградой и торжественно шлепать у себя на лбу этот знак, что я признан иноагентом", — добавил Галкин.

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