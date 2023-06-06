Максим Галкин заявил, что в его команде работают украинцы: россияне бьются в истерике

Российский юморист Максим Галкин еще раз продемонстрировал свою проукраинскую позицию, чем довел до истерики россиян.

На днях у артиста состоялся концерт в Турции, на который пришли немало украинцев. Во время выступления Галкин снова высмеял кремлевский режим, а также признался, что в его команде сейчас работают организаторы из Украины.

"У залов есть жесткие требования, что снимать нельзя. В прошлый раз снимали, там были штрафные санкции для наших организаторов. А организаторы, между прочим, из Украины. Замечательные люди. У нас есть еще Алина, она из Одессы. Она здесь немного снимает для моего Instagram. Мы для нее выпросили разрешение на съемку", — сказал на концерте Галкин.

Максим Галкин/Фото: Скриншот с видео

Кроме того, юморист снова посмеялся над бессмысленностью российских властей. Галкин пошутил, что в Кремле никак не могут решить, какого звания его лишить, ведь их просто нет.

"Периодически за мою проукраинскую позицию власти в России хотят лишить меня званий, а их нет. Лишить хочет Россия, а Алли давал Советский Союз. Вот такая у нас семья — один не брал, другая брала, но давно у других", — сказал Максим .

После выступления Галкина у российских пропагандистов произошел очередной "приступ". Как сообщают росСМП, z-активисты подали иск с просьбой проверить артиста на сотрудничество с ВСУ и признать "спонсором терроризма".

Отметим, что Максим Галкин выражает свою поддержку украинцам не только на концертах. Шоумен охотно делает селфи и общается с гражданами Украины за границей.

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