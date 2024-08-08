Максим Галкин показал, как работает российская пропаганда и как ему мстят за поддержку Украины

Российский комик Максим Галкин наглядно показал, как работают российские пропагандисты.

Шоумен не поддерживает развязанной Россией войну в Украине и критикует действия российских властей. Очевидно, в РФ не оценили, что комик осудил захватническое вторжение на украинские земли и мстят ему.

Галкин показал, как работает российская пропаганда, которая его травит. В частности, россияне наняли ботов, которые пишут под постами шоумена язвительные комментарии. Пропагандисты не забыли вспомнить свадьбу украинцев, где выступал Галкин. Кроме того, они заявляют, что концерты Галкина никому не нужны и он за них якобы платит.

Пост Максима Галкина / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Шоумен показал, что так работает пропаганда. Для этого нанимают ботов, которые из фейковых аккаунтов пишут идентичные комментарии.

"Яркий пример ботов, когда два фейковых аккаунта отрабатывают одну и ту же фи*ню", — отметил юморист.

Пост Максима Галкина / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Напомним, недавно пропагандисты затронули и певицу Аллу Пугачеву. Они заявили, что исполнительница якобы собирается дать концерт в РФ. В это вмешался Галкин, который дал четко понять, что россияне врут.

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