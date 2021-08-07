МакSим на днях переведут из реанимации в другое отделение: "По коридору ходит сама" — СМИ

С каждым днем артистке лучше.

Российскую певицу МакSим, которую недавно отключили от ЭКМО, планируют перевести из реанимации в другое отделение.

Говорят, что это случится в понедельник, 9 августа. По информации Telegram-канала Mash, сейчас врачи оценивают состояние 38-летней Марины средней тяжести. А еще несколько дней назад оно было тяжелым.

"До полного восстановления еще далеко, но по коридору больницы она уже ходит сама, без помощи персонала. Врачи планируют перевести ее из реанимации в обычное отделение уже в ближайшее время", — говорится в сообщении.

instagram.com/maksimartist

Напомним, недавно МакSим пришла в себя и начала говорить, сначала только знаками, а теперь полноценно. Певица с менеджером даже пошутили и посмеялись по видеосвязи. А на днях пиар-менеджер звезды поделилась, что Марине придется пройти долгий курс терапии. Она еще не осознала, что такое долгое время находилась в коме.

Заметим, исполнительница выступала в оккупированном Крыму и сняла клип в Керчи. В 2017 году российская артистка попала в список "Миротворца".

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