Максим Нелипа погиб на войне: его последнее интервью с пророческими словами о смерти и победе

Максим Нелипа

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Гибель известного шоумена Максима Нелипы повергла в шок всю страну. Пока подробности смерти еще выясняются , мы нашли в Сети последнюю статью, в которой Нелипа рассказывал о войне, смерти и почему не строил собственные планы после победы. К сожалению, некоторые его слова стали пророческими.

Последнее в своей жизни интервью Максим Нелипа дал газете "Киевский политехник" в 2023 году. Символично, что и первые упоминания в СМИ о будущей звезде ТВ тоже были на страницах именно этого издания родного для него вуза. О Нелипе тогда написали, ведь он был признан лучшим капитаном среди украинских студенческих команд КВН в 1994 году. На тот момент Максим играл за команду "Ковбои политеха", и одновременно учился на приборостроительном факультете КПИ.

Редакция ТСН.ua выбрала интересные цитаты из последнего интервью Максима Нелипы.

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О случайной смерти

«Случайность – это как лотерея. А в большинстве случаев в этой игре со смертью выигрывает, как бы странно ни звучало такое сравнение, рисковый игрок в казино. сохранение жизни. Но исключать случайность как фактор перемен и событий тоже невозможно".

Максим Нелипа

О начале войны

"Моим первым мнением было: что я могу сделать, чем могу быть полезным в армии? О возможности ранения или более тяжелых последствий особо не размышлял, ведь это война, понятно, что здесь возможно все. Невыносимым было осознание того, что это может произойти с моими близкими, теми украинцами, кто не может".

О узнавании среди военных

"Меня узнавали в очередях в призывные комиссии. Сначала на незнакомых суровых лицах призывников угадывалось трогательное удивление. В коротких разговорах мои поклонники искренне признавались вроде: "Если уж именно вы пошли в армию, то и я не буду пасти задних".

Максим Нелипа

О собственных качествах, которые добавила война

"Это ярость, непреодолимая ненависть к врагу, любовь и преданность родине. Сдержанность, сосредоточенность, гибкость при принятии решений, повышенный уровень ответственности за подчиненных и собственные действия. А еще понимание необходимости дисциплины".

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О ранениях и как стал разведчиком

"Я попал в военный госпиталь из-за проблем со спиной, а "залег" на лечение в пульмонологическое отделение из-за нездоровых в то время легких. Соседом по палате оказался разведчик. Именно благодаря его протекции я перевелся из одной действующей воинской части в другую. Здесь впоследствии стал командиром разведывательного взвода. военный".

О планах после победы

"Хочу спокойно заниматься мирными делами. Чем именно? Об этом пока рано задумываться. Нужно сосредоточиться на контрнаступлении. К тому же вспоминаю афоризм: "Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах".

Максим Нелипа

По словам брата Нелипы, Андрея, дата и место захоронения Героя будут обнародованы позже.