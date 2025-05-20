Максим Нелипа погиб на войне: когда будет прощание и почему его сын не сможет попасть на похороны

Максим Нелипа

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Брат Максима Нелипы, который погиб на фронте, рассказал о прощании с шоуменом-военным и из-за чего его сын не сможет приехать на похороны.

Известный ведущий ушел из жизни 12 мая. Максим Нелипа, который с самого начала полномасштабного российского вторжения служил в рядах ВСУ, погиб в бою. Брат шоумена рассказал в комментарии "BBC Украина", что прощание с военным состоится в конце этой недели. Максима Нелипу похоронят на Байковом кладбище в Киеве. Дату прощания семья ведущего объявит позже, когда получит разрешение на погребение.

"Колонна будет двигаться от госпиталя к Майдану. Там сделают остановку. А тогда пойдут на прощание в ДК КПИ, где учился Максим", – говорит брат ведущего.

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Максим Нелипа

У Максима Нелипы есть сын. Парень вместе с мамой еще в начале полномасштабной войны уехал в Израиль. К слову, у него есть гражданство этой страны. Теперь сын ведущего уже совершеннолетний и служит в израильской армии. Чтобы выехать из Израиля, парень должен получить разрешение от командования.

Наконец, впоследствии стало известно, что семья Максима Нелипы из-за дальней дороги и сложной логистики не сможет приехать на похороны. Они посетят могилу погибшего спустя некоторое время.

Напомним, что недавно редакция сайта ТСН.ua вспоминала последнее интервью Максима Нелипы. Слова шоумена о смерти оказались пророческими.