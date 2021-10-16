МакSим после тяжелой болезни поехала в оккупированный Крым

Артистке посоветовал это сделать ее духовник.

Российская певица МакSим отправилась в паломническую поездку в оккупированный Крым.

Это рассказал ее духовник в эфире телеканала "Спас". Также мужчина отметил, что именно он посоветовал певице поехать в Крым.

Правда, сама исполнительница не подтверждала эту информацию. Однако недавно на своей странице в Instagram она опубликовала фото, которое было сделано на полуострове. На снимке, артиста позирует на скале.

МакSим в оккупированном Крыму / instagram.com/maksimartist

Отметим, исполнительница и раньше ездила в оккупированный Крым. Она выступала там и сняла клип в Керчи. В 2017 году российская артистка попала в список "Миротворца".

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