МакSим рассказала о своем первом желании сразу, как пришла в себя после комы

Ошеломленные санитары готовы были исполнить любой каприз звезды.

Российская певица МакSим, которая на днях самостоятельно отвела дочь в школу, рассказала о своем первом желании после того, как пришла в себя после комы.

Звезда впервые дала интервью в программе "Вечерний Ургант". Телеведущий позвонил Марине Абросимовой, где она поделилась, что санитары были ошеломлены, что она проснулась и готовы были исполнить любое ее желание.

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"Я сказала: "Пожалуйста, роял-чизбургер, соус кисло-сладкий и колу без льда", — поделилась звезда.

Также знаменитость рассказала о своем самочувствии.

"На мне все заживает просто как на собаке. И хочется сказать огромное спасибо всем, кто за меня переживал, потому что, наверное, благодаря вашим переживанием я сейчас стою своими собственными ногами, в здравом уме, в рассудке и при памяти", — добавила артистка.

Напомним, что в июне певицу МакSим госпитализировали с острой пневмонией и подозрением на коронавирус. Из симптомов у нее была температура под 40, сильный кашель, слабость и на 40% поражены легкие. В то же время тесты на COVID-19 были отрицательными. Чтобы помочь бороться с болезнью, медики ввели певицу в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Через 10 дней состояние МакSим ухудшилось. Ее легкие были поражены на более чем 80%.

Лишь в начале августа артистку выписали из больницы после почти двух месяцев комы. Также известно, что из-за потери мышечной массы исполнительнице сложно самостоятельно передвигаться, поэтому ей помогает врач.

Заметим, исполнительница выступала в оккупированном Крыму и сняла клип в Керчи. В 2017 году российская артистка попала в список "Миротворца".

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