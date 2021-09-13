МакSим впервые подробно рассказала о своей болезни: "В коме я видела видения"

У певицы дважды останавливалось сердце.

Российская певица МакSим, которая недавно выпустила первую песню после комы, поделилась жуткими подробностями своей болезни.

Также читайте МакSим рассказала о своем первом желании сразу, как пришла в себя после комы

Певица впервые решила откровенно рассказать о своей болезни в интервью Ксении Собчак. Марина твердит, что практически не помнит с чего все началось. Звезда говорит, что у нее была слишком повышенная температура. Она занималась самолечением, но с каждым днем ей становилось только хуже. Поэтому пришлось вызвать скорую.

"Насколько мне рассказывали, за мной не сразу приехали. Как-то так неохотно. Меня отправили в инфекционное отделение, но все это время я была с негативными анализами", — поделилась звезда.

Уже в больнице ее предупредили, что подключат к аппарату ИВЛ. Как призналась артистка, в то время она вообще не понимала, что это такое.

"Меня ввели в искусственную кому, чтобы подключить к аппарату, а затем, как выяснялось, мой организм не мог из него выйти. Образовались тромбы и тот кислород, который должен был поступать в легкие, не мог туда попасть. Тогда было принято решение подключить меня к аппарату ЭКМО. Решение за меня принимала моя мама — врачи говорили, что у меня буквально оставались считанные минуты ", — поделилась жуткими подробностями Марина.

Также читайте МакSим самостоятельно отвела дочь в школу — СМИ

Звезда рассказала, что у нее было кровотечение и септический шок. Врачам каждый день приходилось менять стратегию лечения.

"Ничего не получалось, меняли антибиотики — и ничего", - добавила исполнительница.

К слову, артистка действительно была на грани жизни и смерти. Как оказалось, у нее дважды останавливалось сердце. Марина почти два месяца находилась в коме. И, как призналась звезда, все это время она видела разные видения и будто находилась в другой реальности.

"Я слышала голос своего духовника. Я у него спрашивала, умираю ли я. Батюшка сказал, что дорога нам туда пока закрыта, и я стала спускаться вниз в какой-то кабине, а там оказалась зима. Там люди обливались и стали обливать меня, но мне было совсем не холодно ", — вспомнила Марина.

Напомним, что в июне певицу МакSим госпитализировали с острой пневмонией и подозрением на коронавирус. Из симптомов у нее была температура под 40, сильный кашель, слабость и на 40% поражены легкие. В то же время тесты на COVID-19 были отрицательными. Чтобы помочь бороться с болезнью, медики ввели певицу в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. За 10 дней состояние МакSим ухудшилось. Ее легкие были поражены на более чем 80%.

Заметим, исполнительница выступала в оккупированном Крыму и сняла клип в Керчи. В 2017 году российская артистка попала в список "Миротворца".

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку