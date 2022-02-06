МакSим впервые рассказала, как экс-возлюбленный ее унижал: "Нос как у Бабы-Яги, глаза как у ведьмы"

Звезда долгое время была с этим мужчиной.
Певица МакSим впервые заговорила о своих абьюзивных отношениях.
На странице в Instagram артистка поделилась, что ее экс-возлюбленный постоянно унижал и всячески оскорблял. Он критиковал ее внешность и творчество. Как признается исполнительница, именно поэтому ее фотографии часто выглядят неестественно.
"Причина моих неестественных фото – многолетние отношения, где маникюр не того цвета, нос как у Бабы-Яги, и глаза как у ведьмы. Поведение (нельзя принимать цветы от чужих), и песни ровно ничего не стоят", – поделилась певица.
Сейчас же звезда наслаждается тем, что она больше не встречается с таким абъюзером. Она счастлива мама двух дочерей.
"Теперь хорошо быть просто мамой: любимой, доброй, бережной и всегда нужной", — добавила артистка.
К слову, исполнительница решила оставить в тайне имя мужчины, который так некрасиво к ней относился.
Отметим, МакSим в 2008 году вышла замуж за звукорежиссера Алексея Луговцова. Впрочем, пара 2011 года развелась. Также звезда встречалась с музыкантом Александром Красовицким. Позже артистка была в отношениях с бизнесменом Антоном Петровым.
Напомним, исполнительница выступала в оккупированном Крыму и сняла клип в Керчи. В 2017 году российская артистка попала в список "Миротворца".
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