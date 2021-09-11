МакSим выпустила первую песню после тяжелой болезни

Артистка представила композицию под названием "Заведи".

Российская певица МакSим, которая рассказала о своем первом желании после того, как пришла в себя после комы, выпустила свой собственный трек.

Звезда представила композицию под названием "Заведи". О выпуске песни на цифровой площадке сообщили на странице официальной фан-группы артистки "ВКонтакте".

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Эту композицию еще юная Марина впервые исполнила в 12 лет. Позже этот трек вошел в состав сборника группы "Тату", где подписывали исполнителей песни как "Тату feat. Maxi-M".

"Когда я ее пела, группы "Тату" еще не было, она не была зарегистрирована. Затем вышла первая композиция "Тату", а потом презентовали сборник треков с этой песней, и альбом назывался "Заведи". Но я думаю, что это выпустили пираты, девочки тут ни при чем, конечно ", — говорила МакSим для NEWSmuz.

Отметим, что ранее трек "Заведи" не выпускался на цифровых площадках.

Напомним, что в июне певицу МакSим госпитализировали с острой пневмонией и подозрением на коронавирус. Из симптомов у нее была температура под 40, сильный кашель, слабость и на 40% поражены легкие. В то же время тесты на COVID-19 были отрицательными. Чтобы помочь бороться с болезнью, медики ввели певицу в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. За 10 дней состояние МакSим ухудшилось. Ее легкие были поражены на более чем 80%.

Лишь в начале августа артистку выписали из больницы после почти двух месяцев комы. Также известно, что из-за потери мышечной массы исполнительнице сложно самостоятельно передвигаться, поэтому ей помогает врач.

Заметим, исполнительница выступала в оккупированном Крыму и сняла клип в Керчи. В 2017 году российская артистка попала в список "Миротворца".

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