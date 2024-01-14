А украинскому шоумену Андрею Данилко навсегда запретили въезд в эту страну.
Известный юморист Максим Галкин и украинский шоумен, автор Верки Сердючки Андрей Данилко попали под ограничения в ОАЭ через проукраинскую позицию.
После ряда антироссийских концертов Галкина в Дубае госорганы оштрафовали его в размере 100 тыс. дирхам (более 1 млн грн). Об этом сообщает ряд росСМП (российские средства массовой пропаганды – прим. ред.).
Отметим, что российский комик с начала полномасштабного вторжения находится на стороне Украины. В частности, выступает с концертами, на которых открыто высмеивает кровавую диктатуру Путина и Кремля. Более того, на одном из своих выступлений в Дубае в 2023 году Максим ответил на "Слава Украине" от поклонницы - "Героям слава!".
Как сообщают источники, сначала юморист пообещал организаторам убрать "острые" шутки из своего выступления, однако уже на сцене передумал и в своей манере высмеял страну-агрессорку. И добавил, что "не может быть нейтральным". Это не понравилось правительству ОАЭ, и ему выписали штраф.
К слову, Андрею Данилко и его Верке Сердючке вообще запретили приезжать в Эмираты из-за постоянной поддержки Украины на своих концертах в Дубае. Говорят, что украинского шоумена также обязали заплатить штраф. Любопытно, что такой запрет для артиста действует еще с 2022 года, когда Сердючка появилась на одном из дубайских корпоративов, где скандировала антироссийские лозунги. Свое решение госорганы ОАЭ объяснили тем, что певец якобы "разжигал межнациональный конфликт".
Напомним, недавно Максим Галкин в нетрезвом состоянии разнес Путина и Киркорова на дне рождения друга в Израиле. Вместе с ним в зале находилась его жена Алла Пугачева, отреагировавшая на такие шутки.
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