Максима Галкина оштрафовали на 1 млн грн в ОАЭ из-за его проукраинских взглядов - росЗМП

Известный юморист Максим Галкин и украинский шоумен, автор Верки Сердючки Андрей Данилко попали под ограничения в ОАЭ через проукраинскую позицию.

После ряда антироссийских концертов Галкина в Дубае госорганы оштрафовали его в размере 100 тыс. дирхам (более 1 млн грн). Об этом сообщает ряд росСМП (российские средства массовой пропаганды – прим. ред.).

Отметим, что российский комик с начала полномасштабного вторжения находится на стороне Украины. В частности, выступает с концертами, на которых открыто высмеивает кровавую диктатуру Путина и Кремля. Более того, на одном из своих выступлений в Дубае в 2023 году Максим ответил на "Слава Украине" от поклонницы - "Героям слава!".

Максим Галкин / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Как сообщают источники, сначала юморист пообещал организаторам убрать "острые" шутки из своего выступления, однако уже на сцене передумал и в своей манере высмеял страну-агрессорку. И добавил, что "не может быть нейтральным". Это не понравилось правительству ОАЭ, и ему выписали штраф.

К слову, Андрею Данилко и его Верке Сердючке вообще запретили приезжать в Эмираты из-за постоянной поддержки Украины на своих концертах в Дубае. Говорят, что украинского шоумена также обязали заплатить штраф. Любопытно, что такой запрет для артиста действует еще с 2022 года, когда Сердючка появилась на одном из дубайских корпоративов, где скандировала антироссийские лозунги. Свое решение госорганы ОАЭ объяснили тем, что певец якобы "разжигал межнациональный конфликт".

Верка Сердючка

Напомним, недавно Максим Галкин в нетрезвом состоянии разнес Путина и Киркорова на дне рождения друга в Израиле. Вместе с ним в зале находилась его жена Алла Пугачева, отреагировавшая на такие шутки.

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