Максима Галкина сбила машина в Латвии: в полиции отреагировали

Максим Галкин после ДТП / © instagram.com/maxgalkinru

Российский шоумен Максим Галкин оказался жертвой серьезного ДТП в Латвии. Правоохранительные органы уже вмешались в инцидент.

Так, авария произошла еще в конце июля в Юрмале, на проспекте Видус, где артист, катаясь на велосипеде, столкнулся с автомобилем Volkswagen. Как сообщает латвийское издание Delfi, в полиции уже отреагировали. В частности, правоохранители открыли уголовное производство и выясняют все обстоятельства аварии.

По словам представительницы Галкина Дануте Варейкайте, дорожный инцидент случился буквально накануне серии из девяти концертов звезды в Латвии. Чудом обошлось без серьезных последствий — артист получил лишь травму пальца и продолжил выступления.

Сам Галкин в комментарии в Instagram подтвердил версию происшествия, что он ехал трезвый и по правилам, но водитель легкового автомобиля не остановился на перекрестке: "Живой-здоровый, сухожилия разрабатываю. Надеюсь, скоро все будет хорошо". Артист подчеркнул, что не будет отменять концерты. Вместо этого он выходит на сцену с гипсом, который уже показал крупным планом своим фанам, и заявил о реабилитации.

