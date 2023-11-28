Максиму Галкину запретят въезд в РФ из-за поддержки Украины

Российскому шоумену Максиму Галкину хотят запретить приезжать на родину по причине осуждения им преступной политики Кремля.

Об этом активно начали заявлять пропагандисты из страны-агрессоры. В российском законодательстве якобы готовятся перемены, чтобы запретить некоторым россиянам приезжать в РФ. Под соответствующий запрет подпадает и Максим Галкин. А все потому, что юморист рассказывает правду о войне в Украине, критикует российские власти и признает, что РФ совершает преступления на украинских землях.

Максим Галкин / Фото: instagram.com/maxgalkinru

"Гражданину РФ, внeceннoму в рeecтр, прoживающeму на тeрритoрии инocтраннoгo гocударcтва, публичнo выcтупающeму прoтив ocнoв кoнcтитуциoннoгo cтрoя и бeзoпаcнocти РФ, запрeщeнo въeзжать на тeрритoрию РФ для прoживания и вeдeния какoй-либo дeятeльнocти", – говорится в документе, взятом из российских источников.

Ранее путинист-госслужащий Виталий Бородин на пропагандистских телеканалах уже отмечал, что российские звезды с проукраинской позицией, "выехавшие из страны и оттуда продолжающие прозападную и антироссийскую пропаганду, не должны иметь права приезжать назад, чтобы заработать на российских зрителях".

Виталий Бородин

Сейчас сам Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой и двумя детьми находится в Израиле. Очевидно, такие законы не очень беспокоят Максима. Он продолжает жить за границей и никак не отреагировал на заявление.

Напомним, недавно Максим Галкин в своем фотоблоге показал дочь. 10-летняя Лиза позировала в просторном доме.

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