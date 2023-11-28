Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Максиму Галкину запретят въезд в РФ из-за поддержки Украины

Автор
Валерия ГажалаВалерия Гажала
Дата публикации
Просмотры
396
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Максиму Галкину запретят въезд в РФ из-за поддержки Украины

Максим Галкин и Виталий Бородин

Россия хочет окончательно избавиться от "иноагента".

Российскому шоумену Максиму Галкину хотят запретить приезжать на родину по причине осуждения им преступной политики Кремля.

Об этом активно начали заявлять пропагандисты из страны-агрессоры. В российском законодательстве якобы готовятся перемены, чтобы запретить некоторым россиянам приезжать в РФ. Под соответствующий запрет подпадает и Максим Галкин. А все потому, что юморист рассказывает правду о войне в Украине, критикует российские власти и признает, что РФ совершает преступления на украинских землях.

Максим Галкин / © instagram.com/maxgalkinru
Максим Галкин / Фото: instagram.com/maxgalkinru

"Гражданину РФ, внeceннoму в рeecтр, прoживающeму на тeрритoрии инocтраннoгo гocударcтва, публичнo выcтупающeму прoтив ocнoв кoнcтитуциoннoгo cтрoя и бeзoпаcнocти РФ, запрeщeнo въeзжать на тeрритoрию РФ для прoживания и вeдeния какoй-либo дeятeльнocти", – говорится в документе, взятом из российских источников.

Ранее путинист-госслужащий Виталий Бородин на пропагандистских телеканалах уже отмечал, что российские звезды с проукраинской позицией, "выехавшие из страны и оттуда продолжающие прозападную и антироссийскую пропаганду, не должны иметь права приезжать назад, чтобы заработать на российских зрителях".

Виталий Бородин / ©
Виталий Бородин

Сейчас сам Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой и двумя детьми находится в Израиле. Очевидно, такие законы не очень беспокоят Максима. Он продолжает жить за границей и никак не отреагировал на заявление.

Напомним, недавно Максим Галкин в своем фотоблоге показал дочь. 10-летняя Лиза позировала в просторном доме.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
396
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация