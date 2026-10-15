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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Максиму Нелипе исполнилось бы 50: экс-жена погибшего на войне шоумена довела до слез обращением

Жизнь Максима Нелипы трагически оборвалась в мае 2025 года. Шоумен погиб на войне в возрасте 48 лет.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Максим Нелипа

Максим Нелипа

Экс-жена погибшего на войне шоумена Максима Нелипы почтила его память в важную дату.

15 октября ведущий мог бы праздновать день рождения. Максиму Нелипе должно было исполниться 50 лет. Но, к сожалению, жизнь шоумена трагически оборвалась в мае 2025 года. Ведущий погиб на войне. Бывшая жена Максима Нелипы не забывает о важных датах и почтила его память.

Тамара Нелипа опубликовала архивное фото покойного экс-мужа, а также довела до слез обращением. Она отметила, что ведущий навсегда останется в память добрым, талантливым и светлым человеком и будет всегда жить в памяти и сердцах близких.

«Максику, сегодня (15 октября — прим. ред.) тебе должно было исполниться 50 лет… Ты навсегда останешься для нас самым светлым, веселым, умным, талантливым и добрым! Хочется верить, что тебе там хорошо и уже не так больно… Наши с тобой дети — это продолжение тебя! Нам тебя очень не хватает», — написала Тамара Нелипа.

Максим Нелипа

Максим Нелипа

Что известно о гибели Максима Нелипы на войне

Максим Нелипа с марта 2022 года служил на фронте и защищал страну от российских оккупантов. Шоумен имел звание старшего лейтенанта и командовал ротой в Силах беспилотных систем (14 отдельный полк БпАК).

К сожалению, в мае 2025 года жизнь ведущего оборвалась. Максим Нелипа погиб во время выполнения боевого задания на фронте. На момент смерти шоумену было 48 лет. Его похоронили на Байковом кладбище в Киеве.

Напомним, недавно актриса Ольга Сумская довела до слез обращением к покойной маме. Также артистка показала могилу родного человека.

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