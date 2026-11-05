Максиму Нелипе установили памятник: как выглядит могила погибшего на войне ведущего-военного

Максим Нелипа

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Погибшему на войне украинскому ведущему-военному Максиму Нелипе установили памятник.

Об этом рассказал интервьюер Слава Демин на своем YouTube-канале, который побывал на могиле шоумена. У Максима Нелипы, похороненного на Байковом кладбище в Киеве, памятник из черного и серого гранита, где также есть отдельное место для лампадки. На памятнике есть фотография ведущего, где он на фоне флага Украины изображен в военной форме. Также рядом развевается сине-желтое знамя, а на самой могиле есть изображение герба. Вокруг также множество живых цветов.

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Слава Демин вспомнил, что не был особо знаком с Максимом Нелипой, но пересекался с ним на мероприятии. Уже после гибели шоумена ведущий встретился с его бывшей женой Тамарой Нелипой, у которой брал интервью.

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«Мы не сотрудничали. Мы просто познакомились на каком-то событии, но потом, когда он ушел из жизни, мы с Томой Нелипой сделали интервью», — вспомнил ведущий.

Могила Максима Нелипы / © скриншот с видео

Что известно о службе Максима Нелипы в армии и о его гибели

Максим Нелипа встал на защиту Украины с первых дней полномасштабной войны. Шоумен воевал в составе 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов, где был старшим лейтенантом и занимал должность командира роты.

К сожалению, 12 мая 2025 года жизнь шоумена трагически оборвалась. Он погиб в возрасте 48 лет при выполнении боевого задания в Днепропетровской области. Максима Нелипу посмертно наградили орденом князя Ярослава Мудрого ІІІ степени.

Напомним, недавно стало известно, что на фронте погиб брат победителя «МастерШефа» Павла Серветника — Максим. Жизнь военного оборвалась в возрасте 37 лет.

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